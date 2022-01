LIVE | Paar duizend demonstranten weer op weg naar Museumplein

Bijna alle demonstranten zijn via de Van Baerlestraat richting het Vondelpark vertrokken in een grote stroom mensen. De groep werd eerst tegengehouden door agenten, maar daarna leken de mensen door te mogen lopen, al staat de straat nog helemaal vol, is te zien op livestreambeelden. Andere uitgangen van het Museumplein zijn afgesloten door de politie.

Verslaggever Daniel van Dam is aanwezig in Amsterdam. Volg zijn liveverslag onderaan dit bericht.

Onder de demonstranten zijn enkele tientallen die bij het Stedelijk Museum met witte pakken aan en witte maskers op met protestbordjes staan. Hun slogan is ’Het is hier geen dictatuur’.

Met een drone werden mensen opgeroepen het plein te verlaten. „Hier spreekt de politie. U dient zich te verwijderen van het Museumplein, want deze demonstratie is verboden”, zo klinkt het.

Het Museumplein geldt zondag van 11.00 tot 23.00 uur als veiligheidsrisicogebied. In dat gebied kan iedereen preventief worden gefouilleerd.

De marechaussee fouilleert iemand in Amsterdam. Ⓒ Daniel van Dam

De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en het Openbaar Ministerie) verbood de demonstratie donderdag omdat de actievoerders uit zouden zijn op confrontatie en het overtreden van de regels. Ook had de politie sterke aanwijzingen dat personen en groepen zondag bereid waren geweld te gebruiken. Volgens de voorman van Samen voor Nederland, Michel Reijinga is dat „complete onzin” en zijn relschoppers nooit welkom bij zijn demonstraties.

Westerpark

De kilometerslange stoet van duizenden demonstranten trekt naar het Westerpark. Daar vindt de aftrap plaats van de campagne van Forum voor Democratie voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Wat de demonstranten er gaan doen, is nog onduidelijk. Momenteel bevinden zich enkele honderden FvD-aanhangers in het park.