Republikein die dragshows wil verbieden op foto gespot in vrouwenkleren

De geplande wet verbiedt entertainment voor volwassenen in het openbaar of in het bijzijn van minderjarigen. Dat omvat bijvoorbeeld optredens van strippers en gogo-danseressen, maar ook imitatie van mannen of vrouwen, zoals een dragshow, valt te lezen in de wettekst. Een overtreding zou de eerste keer als een wanbedrijf („misdemeanor”) worden bestraft, de tweede keer als een zwaar misdrijf („felony”), meldt Belga. De wet moet nog worden ondertekend.

De 63-jarige Lee noemde op een persconferentie de vergelijking tussen de in het wetsvoorstel aangehaalde gevallen en de oude jaarboekfoto „belachelijk”, schrijft de lokale krant The Tennessean. Hij gaf echter geen commentaar op de vraag of hij daadwerkelijk op de foto stond.

„Het wetsvoorstel beschermt kinderen expliciet tegen obsceen en geseksualiseerd entertainment, en proberen deze ernstige kwestie op een hoop te gooien met leuke schooltradities is oneerlijk en respectloos voor de gezinnen van Tennessee”, aldus Jade Byers, de woordvoerster van Lee, aan The Tennnessean.

Volgens nieuwszender NBC News noemden sommige dragartiesten de terughoudendheid van de gouverneur om de jaarboekfoto te vergelijken met een dragshow hypocriet. „Hij zegt dat het goed is voor hetero’s om dit te doen, maar niet voor de homogemeenschap”, zei Denis Sadler, die zelf al meer dan twintig jaar optreedt in dragshows. „Dat is de boodschap die hij de mensen geeft.”