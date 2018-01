Rotterdammer (32) overleden na vechtpartij

Ⓒ DIJKSTRA, ROEL

ROTTERDAM - Twintig rechercheurs van de Rotterdamse politie zijn een onderzoek begonnen naar de dood van een 32-jarige man uit de stad. Hij werd zondag dood gevonden door zijn vader. In de nacht van vrijdag op zaterdag was hij betrokken bij een vechtpartij op het Schouwburgplein in het centrum.