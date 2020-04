Honderden boetes voor inrijden milieuzone Arnhem verscheurd

Dat blijkt uit stukken die De Telegraaf in handen kreeg via Verkeersboete.nl, dat voor 24 mensen in beroep ging en in alle gevallen door de rechter in het gelijk werd gesteld.

,,Met de officier van justitie is de kantonrechter van oordeel, dat het aannemelijk is geworden dat de vooraankondigingsborden van de milieuzone voor personenauto's onvoldoende duidelijk zijn aangegeven. De rechter ziet in die omstandigheid dan ook aanleiding voor matiging van het sanctiebedrag tot nihil”, zegt mr. Nick Voorbach van Verkeersboete.nl.

,,Uit deze uitspraken mag je opmaken dat de milieuzone-boetes in de periode juni 2019 tot en met – in ieder geval – augustus 2019 onterecht zijn opgelegd. Het kan ook goed zijn dat dit ook geldt voor de bekeuringen die nadien zijn uitgedeeld”, meent Voorbach, die in totaal 26 bonnen voor 24 personen aanvocht en daarmee €2.400 aan boetes onderuit haalde.

Nihil

De Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) erkent dat de vooraankondigingsborden in een bepaalde periode tot onduidelijkheid kunnen hebben geleid. ,,Betrokkenen die dat hebben aangegeven in hun verzet hebben daarin dan ook gelijk gekregen. We zoeken uit of dit voor meer lopende verzetszaken geldt. De borden bij het inrijden van de zone waren overigens wel in orde. Daarom heeft de rechter de boete op nihil gezet”, aldus Marloes van Kessel van CVOM.

,,Ik ben in ieder geval superblij”, zegt douanier Cletis Trinidad. ,,Vorig jaar zomer moest ik drie dagen achtereen BOA-examen doen in Arnhem. Daar was een weg afgesloten, waardoor we door verkeersregelaars via een andere route werden omgeleid. Kennelijk via een zone waar diesels niet zijn toegestaan. Maar voor ons weggebruikers was dat nergens waarneembaar.”

Trinidad kwam daar pas veel later achter, toen hij drie bekeuringen in de brievenbus kreeg. ,,Ik was perplex en tekende bezwaar aan. Met succes, want deze week kreeg ik het geld teruggestort. Kortom, vergewis je ervan dat een bekeuring klopt en ga daar niet blind van uit.”

11 miljoen euro

Dat het vaak loont om bezwaar te maken tegen boetes die zijn opgelegd voor het illegaal binnenrijden van een milieuzone, blijkt ook uit cijfers die De Telegraaf onlangs opvroeg bij het OM. Bij een kwart van de bezwaarmakers wordt de bon vernietigd. Blijft een boete staan, dan kan de gang naar een kantonrechter nuttig zijn, want die verscheurt de boetes van nog eens 15% van de klagers.

Een gemiddelde boete voor het ongeoorloofd binnenrijden van een milieuzone bedraagt tussen de 90 en 95 euro. Een vrachtwagenchauffeur betaalt 230 euro. Sinds 2015 is voor 11 miljoen euro aan boetes opgelegd en maakten meer dan 11.000 automobilisten daar bezwaar tegen.