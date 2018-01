120 messteken op lichaam vermoorde hotelhouder Arnhem

De L. sloeg op de vlucht toen hij op 15 maart onbegeleid aan het werk was buiten de tbs-kliniek waar hij verbleef. Hij zwierf enkele dagen rond. In de vroege ochtend van 23 maart werden de slachtoffers doodgestoken, maar daar herinnert De L. zich niks van.

De 71-jarige hotelhouder, op wiens lichaam meer dan 120 messteken zijn geteld, was geliefd in de buurt. De buren willen een laatste eerbetoon aan hem brengen door woensdag bij de rechtszaak te zijn. Ook het lichaam van de 73-jarige vrouw was ernstig toegetakeld met een mes.

René de L. ging er in maart vorig jaar vandoor tijdens zijn werk buiten de Oostvaarderskliniek in Almere, waar hij verbleef. Hij pikte een bestelbusje mee en bleef ruim een week onvindbaar. Op 24 maart meldde hij zichzelf bij de politie, een dag nadat de lichamen waren gevonden van de bejaarde hoteleigenaar en een bejaarde vrouw die daar onderdak kreeg.