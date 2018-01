Drie jaar cel voor fotograaf om verkrachting

Hij heeft volgens de rechtbank misbruik gemaakt van de droom van (jonge) vrouwen om model te worden. Naast de celstraf moet hij de slachtoffers ook een schadevergoeding betalen.

Het Openbaar Ministerie had zes jaar geëist, maar de rechtbank zegt dat niet alle feiten bewezen kunnen worden.

De man gaf de slachtoffers het idee dat hij ze een grote toekomst als model kon geven. De fotograaf kwam via zijn echtgenote die in de modellenwereld werkt in contact met de vrouwen.

De man ontkende de beschuldigingen en zegt het slachtoffer van een lastercampagne te zijn.