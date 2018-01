’Politici moeten geld uit buitenland weigeren’

Ingewijden bevestigen dat de onderzoekscommissie, die in opdracht van het kabinet onderzoek doet naar de financiering van politieke partijen, een wettelijk verbod wil op buitenlandse donaties voor Nederlandse partijen. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) zal namens het kabinet ook direct aan de slag gaan om deze aanbeveling ingevoerd te krijgen, weten bronnen.

De commissie, onder leiding van voormalig ChristenUnie-politicus Kars Veling, komt met meer aanbevelingen. Maar daarvan zal het ministerie nog moeten onderzoeken of ze ook daadwerkelijk ingevoerd kunnen worden.

Zo werd in 2013 de regel ingevoerd dat partijen giften openbaar moeten maken als die hoger waren dan 4500 euro. Veling wil dat er nog meer transparantie komt over de giften en bepleit een grens van 2500 euro. Wie dus een hoger bedrag geeft, komt in een openbaar register, als het aan de commissie ligt.

De commissie bepleit ook meerdere veranderingen in de subsidiesystematiek. Een van de aanbevelingen is om partijen in de Tweede Kamer subsidie te geven op basis van hun zetelaantal alleen. Nu zijn er, naast zetels in het parlement, ook nog minstens duizend partijleden nodig om ervoor in aanmerking te komen waardoor de PVV, die geen leden heeft, subsidie misloopt.