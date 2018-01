Sneltramlijn Utrecht 84 miljoen duurder

Dat hebben de gemeente en de provincie woensdag bekendgemaakt. De gemeenteraad is ingelicht. Begin dit jaar had de eerste tram al moeten rijden.

Van de extra kosten draagt de gemeente Utrecht 25 miljoen bij en de provincie 59 miljoen. De provincie had onlangs al bekendgemaakt 30 miljoen euro extra in het project te steken vanwege tegenvallers bij de bouw, maar daar komt dus nog eens 29 miljoen bij.

Voor de hele lijn was ooit 427 miljoen euro gereserveerd. Het Rijk nam hiervan 100 miljoen euro voor zijn rekening.

Totdat de tram volledig gaat rijden, blijft buslijn 12 in dienst. „Wij vinden het van essentieel belang dat de reiziger ervan uit kan gaan dat er vervoer is”, zegt gedeputeerde mobiliteit Jacqueline Verbeek-Nijhof van de provincie.

45.000 reizigers per dag

De buslijn vervoert op drukke dagen 25.000 reizigers. Dat aantal zal groeien naar 45.000 mensen per dag. De tram gaat in de zomer van 2019 gedeeltelijk in gebruik. „Wij willen de betrouwbaarheid garanderen, zodat we in december 2019 zeker weten dat alle kinderziektes zijn opgelost.”

Ook verkeerswethouder Lot van Hooijdonk van de gemeente Utrecht baalt dat het project uitloopt en veel duurder wordt. „Als wij dit hadden kunnen voorkomen, hadden we dat gedaan. Dit is niet leuk”, aldus de wethouder.