Trump wil inzage belastingaangiften via Hooggerechtshof blokkeren

De Republikeinse oud-president diende een spoedverzoek in om een uitspraak van een lagere rechtbank op te schorten. Die had de door Democraten geleide commissie eerder toegestaan de stukken in te zien. „Als deze uitspraak overeind blijft, dan zal die de scheiding der machten ondermijnen en het ambt van president kwetsbaar maken voor invasieve informatie-eisen van politieke tegenstanders in de wetgevende macht”, schrijven Trumps advocaten.

De juridische strijd rond de belastingaangiften speelt al sinds 2019, toen de commissie Trump aanklaagde om bekendmaking van de aangiftes af te dwingen. De Republikein is de eerste president in vier decennia die weigert deze stukken vrij te geven, omdat hij zijn rijkdom en de activiteiten van zijn bedrijf geheim wil houden.