F-35-straaljagers nu ook vrouw-proof

Nu de eerste vrouwelijke F-35-piloot, Christine Mau met pensioen is, kan de volgende dame binnenkort aan haar training beginnen. Om wie het gaat, is nog niet duidelijk, aldus Aerospace Daily.

Eerder was dit niet mogelijk, in verband met het verschil in het gemiddelde gewicht van mannen en vrouwen. Schietstoelen bleken niet geschikt voor vrouwen, aangezien die over het algemeen minder wegen. Het minimum gewicht was 61,5 kilo, in verband met het risico op nekbeschadiging of zelfs de dood. Na aanpassingen mogen nu ook lichtgewichten de cockpit van de straaljager in.

Naar verwachting kan de pilote, die al opgeleid is voor een ander gevechtsvliegtuig, in de zomer van 2019 kan beginnen aan haar training.