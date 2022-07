Met corona besmette Biden heeft nog last van verstopte neus

De arts van Biden had eerder al laten weten dat de symptomen van de 79-jarige president "bijna geheel" zijn verdwenen. Biden heeft alleen nog last van een licht verstopte neus. Ook is de president nog schor.

Biden had donderdagavond nog een verhoogde temperatuur van 37,44 graden, maar die was een dag later door medicatie alweer normaal. Kort nadat bekend was geworden dat Biden corona had, plaatste het Witte Huis een filmpje van hem op sociale media waarin de president al liet weten dat het goed met hem ging.