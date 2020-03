Beestenbende in woning Nieuwkoop: katten leefden in ’tapijt aan poep’

Tientallen zwaar verwaarloosde en sterk vermagerde katten moesten leven in hun eigen uitwerpselen.

Nieuwkoop - Geschikt als huisdier: een hond, een kat en misschien twee konijnen. Minder geschikt om thuis te houden: vijf stinkdieren en 49 katten in konijnenkooitjes. Toch troffen een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en een agent van de dierenpolitie die bizarre beestenbende aan in een huis in Nieuwkoop. De dieren zijn weggehaald en de eigenaar krijgt een proces-verbaal aan de broek.