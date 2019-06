Piloot dood door botsing Duitse straaljagers

De autoriteiten troffen de overlevende aan in een boom. De piloot is met onbekende verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis. Voor zover bekend zijn geen burgers gewond geraakt toen wrakstukken terechtkwamen op de grond. Wel brak brand uit, maar die was snel geblust.

Het ongeval gebeurde in het noordoosten van het land, boven deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren. De toestellen van het type Eurofighter waren daar bezig met een oefening en hadden geen munitie aan boord. Na de botsing maakte de piloot van een derde gevechtsvliegtuig melding van twee parachutes. Het is onduidelijk hoe de overleden piloot precies is omgekomen.

Eén van de toestellen stortte na de botsing neer bij gemeente Nossentiner Hütte, het andere vliegtuig kwam kilometers verderop neer in een bos. Dat gebeurde in de buurt van de plaats Jabel.