RIVM: ’Grote meerderheid Nederland staat achter avondklok’

Binnenland

Ruim 4000 nieuwe besmettingen, rond het gemiddelde

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 4060 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is iets hoger dan het gemiddelde over de afgelopen week. Het aantal ligt ook iets hoger dan de afgelopen dagen, maar dat is op woensdagen meestal het geval. Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is ...