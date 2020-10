IS roert zich in Kabul: bloedige zelfmoordaanslag leercentrum

Ondanks dat de Taliban en de Afghaanse regering vredesbesprekingen houden in Qatar, om een einde aan de oorlog te maken die het land al lange tijd teistert, is de afgelopen weken het geweld toegenomen.

De zelfmoordaanslag was bij een centrum in het westen van Kabul dat opleidingen en cursussen aanbiedt aan studenten in het hoger onderwijs. „Een zelfmoordterrorist wilde het onderwijscentrum binnengaan”, zei een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken in een verklaring. „Maar hij werd geïdentificeerd door de bewakers van het centrum, waarna hij zijn explosieven in een steegje tot ontploffing bracht.”

Inwoners in verschillende districten van West-Kabul behoren tot de sjiitische Hazara-gemeenschap, vaak het doelwit van soennitische extremisten van IS.

In het verleden hebben extremisten verschillende onderwijscentra in het gebied aangevallen.