Politie en ME in Amsterdam naar gekraakt pand voor ontruiming

AT5 doet melding van tientallen politieauto’s in de wijk. Het hele gebied rondom het pand is afgezet.

Volgens de lokale zender hebben de krakers bij alle buren van het pand een brief in de brievenbus gedaan. Ze noemen zichzelf krakers van de anarcha-feministische groep Amsterdam. In de brief, in handen van AT5, zeggen ze het gebouw te hebben gekraakt „omdat het al tijden leeg staat terwijl wij en vele anderen in Amsterdam acuut huisvesting nodig hebben. We vinden het onaanvaardbaar dat dit huis leeg staat terwijl mensen dakloos zijn of hopeloos op zoek zijn naar een betaalbare woning.”

Volgens de krakers is het pand eigendom van een grote, internationale investeringsmaatschappij.