OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 249 van de invasie LIVE | Chaos compleet na Russische opschorting graandeal: Oekraïense schepen liggen stil op Zwarte Zee

De Oekraïense graanexport over de Zwarte Zee ligt weer helemaal stil, Ⓒ ANP / EPA

KIEV - De grootschalige Russische inval in Oekraïne duurt inmiddels acht maanden. Zondag wordt er een radicale Russische actie verwacht in het zuiden van Oekraïne. Volgens de burgemeester van Melitopol gaat Rusland de inwoners van het bezette zuiden van Oekraïne dwingen om staatsburger te worden. Volg de laatste ontwikkelingen hier in ons liveblog.