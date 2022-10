OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 249 van de invasie LIVE | ’Turkije onderhandelt met Moskou over graanblokkade’

KIEV - De grootschalige Russische inval in Oekraïne duurt inmiddels acht maanden. Zondag wordt een radicale Russische actie verwacht in het zuiden van Oekraïne. Volgens de burgemeester van Melitopol gaat Rusland inwoners van het bezette zuiden van Oekraïne dwingen om staatsburger te worden. Volg de laatste ontwikkelingen hier in ons liveblog.