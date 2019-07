Zwembad gesloten na vechtpartijen

Het zwembad plaatste een bericht over de tijdelijke sluiting op Facebook. De boze reacties onder het bericht stroomden binnen, meldt RTV Rijnmond. „Jammer dat wij als gezin niet eens normaal kunnen zwemmen door alle asociale groeperingen die elkaar uit lopen te dagen!”, schrijft een bezoekster. „Herrie, getrap, geklap tegen de wanden van grote groepen jongeren. Zoveel politie aanwezig!”, meldt een moeder die zaterdag ook in het zwembad was. „Wij zijn noodgedwongen vertrokken omdat het gewoon niet meer veilig was”, schrijft een andere teleurgestelde zwembadbezoeker.

Volgens RTV Ridderkerk schreef zwembad de Fakkel zaterdag op Facebook dat het bad was gesloten vanwege technische storingen. Het bericht, inclusief alle boze reacties, is inmiddels verwijderd. Maar dat weerhoudt bezoekers er niet van om nog reacties onder oudere berichten te plaatsen. „Ik zie dat er berichten van gisteren nu zijn verwijderd. Schandalig dit. En ik denk dat De Fakkel en de gemeente maar eens goed moeten kijken hoe ze dit op gaan lossen, schrijft een vrouw onder een oudere post. „Of moet De Fakkel net zoals Tropicana destijds uiteindelijk gesloten worden omdat we het probleem niet onder controle krijgen?”, vraagt ze zich af.

Directrice van het zwembad Angela Snel geeft aan dat meerdere bezoekers het „niet gezellig hebben kunnen houden.” Over hoeveel jongeren zich zaterdag hebben misdragen in het zwembad kan ze niets kwijt. „Maar het waren er meer dan een handvol.” Snel zegt nu te gaan kijken hoe ze de problemen kunnen aanpakken.