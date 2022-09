Kort na elkaar worden twee meisjes het slachtoffer van treinaanrander

De meisjes beleven die donderdagavond angstige momenten op het traject tussen Heerhugowaard en Den Helder. Op weg naar Schagen merkt het eerste slachtoffer dat er ineens een man naast haar komt zitten. „Toen begon hij mij heel indringend aan te kijken”, vertelt ze later aan de politie. „Hij draaide zich om richting mij en de armleuning deed hij omhoog, zodat hij relaxter richting mij kon buigen. Toen begon hij tegen mij te praten, dus ik deed een van mijn oortjes uit. Daarop wilde hij mij een hand geven. Dat vond ik al raar. Ik ken je niet en al helemaal in deze situatie van het afstand houden. Maar ik dacht ’oké, laat ik maar vriendelijk zijn’, dus gaf ik hem een hand. Maar hij hield mijn hand langer vast dan gebruikelijk is bij het hand schudden.”

Strelen

De man wrijft met zijn vingers over haar handpalm en streelt deze. „En hij begon mijn arm te strelen. Toen wilde ik eigenlijk stil zijn, vanwege de stiltecoupé. Dus ik trok een beetje schuchter mijn arm weg, zo van ’laat me los’. Toch bleef hij maar strelen, tikken en trekken aan mijn mouw. Toen zei ik wel zo van ’ga weg, rot op en val mij niet lastig’. Toen bleef hij bezig met aanraken, op een gegeven moment ook aan mijn haar en aan mijn wang, langs mijn kaaklijn. Vervolgens heb ik mijn spullen gepakt. Ik zag toen dat hij ook nog een soort ’bodycheck’ gaf.”

Het meisje vindt het ’vies en naar’. „Omdat hij ook nog zo zat te glimlachen. Het was niet hardhandig strelen of aanraken, het was heel zachtjes. Op die manier vond ik het op een verkeerde manier teder. Ik bedoel hier niet mee dat ik het fijn vond.”

In Schagen gaat de man tegenover een ander meisje zitten. Vreemd, want in de coupé is verder nog genoeg plek, denkt ze. Al snel voelt ze dat hij met zijn voet aan haar voet zit. Niet veel later zit de treinaanrander met zijn hand aan haar rechterknie.„Een soort wrijvende beweging, beetje aaien. Toen heb ik gezegd dat ik dat niet prettig vond.”

Paniek

Het meisje gaat een paar stoelen verderop zitten. Ze schrikt als de man ineens weer naast haar staat. Als zij dreigt de politie te bellen, vertrekt de twintiger. De in Nigeria geboren T.O., een man zonder vaste woon- en verblijfplaats, wordt niet lang daarna aangehouden op station Den Helder-Zuid. Dit nadat het eerste slachtoffer zich in paniek en in tranen bij de machinist heeft gemeld. Op het perron herkent ze de man met tatoeage die haar kort daarvoor zo lastigviel.

Een maand later slaat de treinaanrander opnieuw toe, ditmaal in Lelystad. Hij heeft toen een machinist terwijl zij aan het werk was in een lege trein, in haar cabine benaderd en haar onverwacht op verschillende plaatsen betast en gezoend.

Uit onderzoek blijkt dat de man lijdt aan een schizofreniespectrumstoornis, PTSS en een stoornis in het gebruik van alcohol, cannabis en extasy (XTC). Hij is om die reden verminderd toerekeningsvatbaar. Met die wetenschap veroordeelde de rechtbank in Lelystad de 24-jarige treinaanrander tot een gevangenisstraf van vijf maanden.

