President Zelenski betrokken bij verkeersongeluk in Kiev

De president is niet ernstig gewond geraakt door het ongeluk maar werd wel medisch nagekeken door ambulancepersoneel. Waar het verkeersongeluk plaatsvond, is niet bekend, evenals of er sprake was van opzet.

De bestuurder van de wagen waar de auto van Zelenski mee botste, is per ambulance afgevoerd. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Enkele minuten nadat de woordvoerder het ongeval had gemeld, verscheen de dagelijkse videoboodschap van Zelenski online.

De Oekraïense president was woensdag nog in Izjoem, een stad in het noordoosten van het land in de regio Charkov die recent heroverd is door Oekraïense troepen.