Zo proberen vakantielanden je te verleiden

Cyprus hoopt volgende maand alweer toeristen te verwelkomen. Ⓒ 123RF

Amsterdam - Nu in veel landen langzaam de coronamaatregelen worden versoepeld, is de jacht op de toerist begonnen. Meerdere landen proberen de vakantieganger te lokken, om zo alsnog broodnodige inkomsten binnen te halen in een vooralsnog mislukte zomerperiode.