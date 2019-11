Lerarenstaking gaat toch door

Dat heeft het bestuur van de bond zondagmiddag bekendgemaakt. Voorzitter Liesbeth Verheggen van het dagelijks bestuur heeft daarop besloten haar functie neer te leggen.

De bond had de staking afgeblazen nadat er vrijdag een convenant was bereikt over extra geld voor het onderwijs, wat Verheggen zag als een eerste stap op weg naar structurele oplossingen. Minister Arie Slob van Onderwijs stelde 460 miljoen euro extra beschikbaar.

Op social media leidde dit echter tot vele boze reacties van leerkrachten. Ze willen toch actie gaan voeren omdat ze het toegezegde geld niet voldoende vinden.