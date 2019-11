Onderwijsstaking toch doorgezet: chaos bij bond

De grootste onderwijsbond had de staking afgeblazen nadat er vrijdag een convenant was bereikt over 460 miljoen euro extra voor het onderwijs, wat Verheggen zag als een eerste stap op weg naar structurele oplossingen. Volgens de voorzitter had ze het convenant met minister Slob echter niet zo snel moeten ondertekenen, maar het in het weekeinde aan het hoofdbestuur moeten voorleggen en een ledenraadpleging moeten houden. Ze stapt daarom nu op.

Het besluit om de staking te schrappen leidde tot veel boze reacties bij de achterban, omdat een aanzienlijk deel van het geld eenmalig was. Het hoofdbestuur van de AOb heeft respect voor de beslissing van Verheggen. „Het is een heel moeilijke beslissing, maar Liesbeth neemt haar verantwoordelijkheid”, aldus het hoofdbestuur.

De bond meldde zaterdag nog dat de staking niet meer door kon gaan omdat er na het tekenen van het convenant geen juridische grond meer voor was. Maar volgens een woordvoerder van de bond hebben advocaten hier naar gekeken en kan de staking toch door gaan.

Minister Slob noemt het vertrek van Verheggen ’een persoonlijk drama’. Volgens de CU-bewindsman heeft de opgestapte voorzitter met steun van haar bestuur een handtekening gezet: „Niet personen, maar organisaties hebben zich daaraan gecommitteerd.”

Slob is niet van plan om het akkoord nu weer open te breken: „Het doel van het akkoord is om zoveel mogelijk krachten te bundelen om het personeelstekort in het onderwijs verder aan te pakken. Wij blijven staan voor onze afspraken en zullen daar uitvoering aan geven.”