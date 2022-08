FBI doet inval in huis Donald Trump in Florida

Buitenland

LIVE | ’Poetin verliest zijn eerste vrouwelijke kolonel door Oekraïense raketaanval’

De oorlog in Oekraïne duurt nu ruim vijf maanden. Gisteren sprak Poetin met zijn ambtgenoot Erdogan over de graantransporten en raakte de kerncentrale in Zaporizja in gevaar . Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne hier.