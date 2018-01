Colombiaan ontkent rol bij heli-ontsnapping

De zaak draait om de verijdelde poging in oktober om crimineel Benaouf A. te bevrijden uit de gevangenis in Roermond, met een gekaapte helikopter. Daarbij zou G.B. als piloot de helikopter besturen. Maar hij spreekt tegen dat hij van het plan afwist. Via zijn advocaat Henk Koopman liet hij weten dat hij nooit heeft geleerd te vliegen in het type helikopter dat zou worden gebruikt.

Ook zet Koopman vraagtekens bij het verhoor van zijn cliënt. Dat zou deels in de nachtelijke uren hebben plaatsgevonden zonder dat er rechtsbijstand aanwezig was. De officier van justitie erkent dat bij een deel van de verhoren een advocaat ontbrak, maar dat alle verhoren zijn opgenomen en dat bij het belangrijkste deel van de verhoren wel degelijk rechtsbijstand aanwezig was. G.B. heeft als enige verdachte een uitgebreide verklaring afgelegd, ook over zijn medeverdachten.

De andere verdachte, Abdellatif N., was niet in de rechtszaal. Hij had zijn teen gebroken, was daarna met gipsvoet en al van de trap gevallen en voelde zich niet goed, aldus zijn raadsvrouw.

Getipt

De actie om Benaouf A. te bevrijden liep spaak omdat de politie was getipt en de diefstal van de heli op het Budelse vliegveld Kempen kon voorkomen. Bij de achtervolging die volgde werd een van de betrokkenen doodgeschoten. Benaouf A. werd na het incident overgeplaatst naar de EBI in Vught. Hij zit een celstraf van twaalf jaar uit voor het regisseren van de moord op Najib Bouhbouh in 2012 in Antwerpen. Die liquidatie was het startsein voor de Amsterdamse onderwereldvete die al vele slachtoffers heeft geëist.

Zeven verdachten

In totaal zijn er zeven verdachten in deze zaak. Vijf van hen verschenen begin deze maand al voor de rechter. De volgende zitting is op 28 maart. Dan moeten alle zeven verdachten tegelijk verschijnen. Mogelijk worden dan nog meer verdachten opgeroepen, want volgens de officier wordt er nog gezocht naar mededaders die op de vlucht zijn.