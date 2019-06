Terugroepactie: te veel nikkel in oorbellen Action

De oorbellen bevatten mogelijk een concentratie nikkel die hoger is dan wettelijk is toegestaan. Dit kan allergische reacties veroorzaken als jeuk of uitslag en, in ernstige gevallen, blaren. Het probleem betreft artikelen met EAN-code 8719189209209280. Deze code is op de achterzijde van de verpakking te vinden.

Het artikel kan worden teruggebracht naar een Action-winkel. Klanten krijgen het volledige aankoopbedrag terug, een aankoopbon is niet nodig.