Rechterhand van Melania Trump neemt ontslag na bestorming Capitool

Grisham was al sinds 2015 betrokken bij Donald Trump. Hij was toen nog presidentskandidaat. Na hun verkiezingsoverwinning werd ze vicewoordvoerder van de president onder Sean Spicer. In 2017 ging ze werken voor Melania Trump, in 2019 werd ze de belangrijkste woordvoerder van de president. In april vorig jaar werd ze opzij gezet en vervangen door de huidige woordvoerder van de president, Kayleigh McEnany. Grisham werd toen chef-staf voor de vrouw van Trump.