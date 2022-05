Man wordt midden op de A1 door vriendin uit auto gezet na ruzie

Video

Blozende Edsilia Rombley: ‘Ik herken die billen!’

De afgelopen vier weken streden twintig bekende dragqueens om een plek in de grote finale in Make Up Your Mind. Vijf van hen lukten het ook daadwerkelijk om door te stoten. Zaterdagavond om 21:35 uur op RTL4 is het onder anderen aan Edsilia Rombley om te raden wie die finalisten zijn.