Piet Patat is stigma zat: ’We worden ten onrechte gedemoniseerd’

Binnenland

Duif uit frituurpan Den Haag gered

Een kok die vorige week aan het werk was in een restaurant in Den Haag heeft een bijzondere redding uitgevoerd. Nadat hij wat gefladder en een plons hoorde, zag hij dat er een verdwaalde duif in zijn frituurpan was gevlogen. De pan stond gelukkig uit, dus het duifje wist zijn ’bad’ te overleven.