VS op Trumpiaanse voet verder tegen China

President Biden lijkt te willen onderstrepen dat de VS nog steeds een wereldmacht is. Ⓒ EPA

ANCHORAGE - Hij presenteerde zich in de verkiezingscampagne als een diplomaat, maar voor zijn internationale tegenstanders gedraagt de Amerikaanse president Joe Biden zich als net zo’n uitgesproken plaaggeest als Donald Trump en jaagt hij zowel China als Rusland tegen zich in het harnas. De sfeer op de eerste ontmoeting tussen topleiders van de VS en China in Alaska was net zo ijzig als het klimaat daar doorgaans is.