Zeven jaar cel voor meesterinbreker met Gucci-schoenen

„Hij heeft enorm veel leed en schade berokkend bij voornamelijk oudere mensen. Hij doorzocht de woningen grondig en richtte een grote ravage aan. De gestolen spullen hadden vaak een grote emotionele waarde”, aldus de rechtbank.

Brahim koos grote huizen uit in rustige dorpjes tussen Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. Hij sloeg alleen overdag toe. „Dan staan de alarmen vaak uit”, zei hij tijdens de rechtszitting. Zijn misdaden bekennen, deed hij echter niet.

Juwelen

Hele straten werkte hij af. Elektronica liet hij liggen, die waren te gemakkelijk te traceren. Brahim S. ging voor sieraden en geld. In zijn woning werden 1500 juwelen aangetroffen. „Die had ik op rommelmarkten gevonden, ik verzamelde die voor een bruidsschat”, zo ontkende hij alle inbraken.

Hij droeg altijd handschoenen en haalde eventuele sporen weg met schoonmaakmiddel dat hij uit de keuken haalde. Met behulp van een breekijzer verschafte hij zich toegang tot de huizen of hij brak een slot uit de deur.

Gucci-schoenen en dure Mercedes

Zijn slachtoffers waren meestal oudere mensen. Het viel de politie op dat de voetsporen van dure Gucci schoenen waren en dat er bij de inbraken altijd een verdachte Renault in de buurt was. Die bleek van de vader van S. te zijn. De meesterinbreker had zelf een opvallend dure Mercedes AMG.

Het was het casino in Breda opgevallen dat Brahim tienduizenden euro’s cash verspeelde. Tijdens de ramadan ’werkte’ hij niet. In september 2015 werd hij in Veldhoven door de politie op heterdaad betrapt. Maar zelfs dat blijft de notoire inbreker ontkennen.