Schouw groene huis buurtattractie: ’Laat je niet ompraten!’

Rechter A.C. Loman (midden) bekijkt het groene huis van Ineke van Amersfoort (links) in Den Helder. Ook een griffier neemt deel aan de schouw. Ⓒ ANP

Den Helder - De inspectie van het appeltjesgroene huis in Den Helder is gisteren uitgelopen op een kleine volksoploop. Omringd door camera’s en buurtbewoners kwam een rechter kijken of het huis inderdaad een té opvallende kleur heeft.