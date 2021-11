Pak die winterjas maar, dit weekend (flinterdun laagje) sneeuw op komst

Het eerste winterse weekend wordt ingeluid met een waterkoude vrijdag. In de middag wordt neerslag verwacht en geleidelijk wordt het ook steeds kouder. Trek maar een dikke jas aan, want in de avond is het slechts +1 tot +3 graden. Ook vallen er kletsnatte sneeuwvlokken tussen de druppels door.

De kans op natte sneeuw is overigens het grootst in de oostelijke provincies.

Flinterdun nat laagje

In het ’witte’ weekend blijft het koud met een graad of 4. Zaterdag blijft het bewolkt en er valt af en toe wat neerslag. Helaas zal dat voornamelijk regen zijn, maar soms dwarrelen er ook natte sneeuwvlokken naar beneden. De kans dat het landschap wit kleurt is helaas erg klein.

Maar wie in de hooggelegen gebieden, zoals de Limburgse heuvels en de Veluwe woont, heeft wellicht geluk: daar is misschien een flinterdun nat laagje op het gras te zien. Maar meer dan dat is het ook niet: de wegen zijn nog te warm.

Frisse neus

Zondag wordt het zonniger, maar de kans op winterse buien is ook groter. De meeste buien komen in de kustregio’s voor en het kan ook gaan hagelen. Landinwaarts is de kans op natte sneeuw groter.

Tussen de buien door zijn er gelukkig genoeg momenten om even een frisse neus te halen. Maar ook daar geldt: kleed je warm aan, want de noordenwind maakt het wel erg koud.

Ⓒ ANP/HH

Natte wegen

Wie zondag of maandag vroeg op pad gaat, moet rekening houden met plaatselijke gladheid. „Ook is de kans groot dat je tijd kwijt bent aan het krabben van je autoruiten. De neerslag van de buien kan namelijk flink vastvriezen, waardoor een harde korst op je ramen ontstaat”, aldus Yannick Damen, meteoroloog bij Weeronline.

Na het weekend is het ook maandag koud met een paar winterse buien. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw zachter en stijgt de temperatuur naar een graad of 7.