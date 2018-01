Romeinse ’goudschat’ blijkt nepgeld tv-show

Andy Sampson en Paul Adams konden hun geluk niet op toen ze de vondst deden op een veld. Ze waren daar met een metaaldetector op zoek gegaan naar bijzonderheden. Sampson vertelde dat zijn vriend „schreeuwde, sprong en danste” van vreugde toen hij de ’schat’ ontdekte. Die was mogelijk wel een kwart miljoen pond (ruim 284.000 euro) waard, dachten ze.

Sampson had al bedacht hoe het geld zou kunnen uitgeven: een nieuwe auto, het afbetalen van zijn hypotheek en een droomreis leken plots binnen handbereik te zijn. Een buurman maakte snel een einde aan die dagdromen. Hij pakte de munten op en zei direct: „Ze zijn niet echt. Er is iets mis met ze.”

Na enig speurwerk bleek dat het veld was gebruikt voor opnames van de serie Detectorists. Het zogenaamde „Romeinse goud” was door de televisiemakers in de grond gestopt. De mannen erkenden dat ze erg teleurgesteld waren, maar gaan nog steeds op pad met hun metaaldetector.