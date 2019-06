’Als ik opnieuw gevraagd word, dan gá ik weer’

Koning Willem-Alexander neemt het defile af dat door de Haagse binnenstad trekt op Veteranendag. Links vice-premier Hugo de Jonge. Ⓒ ANP

Den Haag - Veteranendag is meer dan een dankdag voor militairen die aan het front kogels om de oren kregen. Het is vlaggendag om de krijgsmacht in volle omvang in de straten zichtbaar te maken. Een warm bad? Het zou de status tekortdoen die het nationale evenement met zijn vijftiende editie inmiddels heeft gekregen. Zeker met de tropische temperaturen van vandaag, waar een warm bad al snel te heet wordt.