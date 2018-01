FNV eist nu snel extra geld voor veiligheid cipiers

Onderhandelaar Yntse Koenen van de bond wijst op de 100 miljoen euro die er voor de komende vier jaar met het ministerie van Justitie en Veiligheid is afgesproken om de problemen op de werkvloer aan te pakken en de veiligheid te vergroten. „Maar het geld komt maar niet.”

Koenen pleit voor een snelle doorlichting van alle inrichtingen om te zien waar extra cipiers het hardste nodig zijn en die dan meteen in te zetten. De vakbondsman wil niet eerst een visie over gevangeniszorg afwachten, waar het ministerie voor de zomer mee zegt te komen.

Aanleiding voor zijn reactie is de onrust in de gevangenis in Alphen aan den Rijn, waarover deze krant woensdag schreef. Die ontstond onder meer door een recente melding bij de gevangenis dat iemand buiten stond te wachten om personeel met een automatisch wapen onder vuur te nemen. De politie rukte massaal uit, maar het liep met een sisser af. Het is niet bekend wie de melding deed.

Meer incidenten

De afgelopen maanden waren er meer incidenten in Alphen, beaamt Koenen, zoals agressie en mogelijke corruptie. Ook kunnen handlangers daar makkelijk spullen over de gevangenismuren gooien, zoals drugs en mobieltjes.

Koenen benadrukt de onderlinge spanning tussen vast en tijdelijk personeel in Alphen. De laatsten worden vaak ingezet na slechts een korte stoomcursus op zak en dat is niet goed genoeg, zegt Koenen. „De teams moeten op elkaar kunnen bouwen en soms zijn er meer tijdelijke dan vaste medewerkers aanwezig.”