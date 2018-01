Staatssecretaris: treinkaartje mag niet duurder worden

„Reizigers en vervoerders mogen niet de prijs betalen van deze verandering”, zei Van Veldhoven woensdagmiddag in een Kamerdebat. „Dat is voor mij een belangrijke voorwaarde.”

Btw aftrekken

Bij een hoorzitting met de Tweede Kamer, eerder op de dag, waren er verschillende organisaties bezorgd over de fiscale gevolgen. Een overheidsorganisatie kan in tegenstelling tot een bedrijf geen btw aftrekken. Rover vreest daarom voor duurdere treinkaartjes.

De zorgen van de reizigersorganisatie worden breed gedeeld door bijna alle politieke partijen. Van Veldhoven geeft toe dat de btw-kwestie een probleem is waar een oplossing voor moet worden gevonden.

Staatssteun

„We zijn samen met ProRail aan het verkennen hoe de fiscale effecten niet bij vervoerders en reizigers terechtkomen”, zei de staatssecretaris. „Bij compensatie komt ook staatssteun om de hoek kijken. Er zijn verschillende opties, niet overal komt dit probleem in beeld.”

Een aantal politieke partijen is kritisch over nut en noodzaak van de omvorming van ProRail. Volgens Van Veldhoven gaat het om een principiële keuze. De bewindsvrouw wil dat de reiziger tot in de haarvaten centraal staat. „Een bv behartigt de belangen van de toekomst van de bv, bij een zbo dien je als eerste het algemeen belang.”

De spoorbeheerder raakte in het verleden regelmatig in opspraak. Het kabinet hoopt door de omvorming meer grip te krijgen op ProRail waar jaarlijks twee miljard euro belastinggeld heen vloeit.