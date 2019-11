Vrouw bevalt van baby met twee hoofden

Het bleek namelijk dat Babita het leven geschonken had aan een Siamese tweeling. Alleen gaat het om dit geval om twee baby’s met één lijf, twee hoofden en drie handen. „Mijn vrouw viel flauw nadat ze de baby had gezien”, zo vertelt Jaswant, die nog steeds over één baby spreekt, aan Daily Mail. „We zijn in shock. Het is ongelofelijk. Iedereen is in shock. We kunnen niet geloven dat ons kind twee hoofden heeft.”

Ⓒ Screenshot

De Siamese tweeling deelt dezelfde organen. Artsen houden de baby’s constant in de gaten. Vader Jaswant hoopt dat de overheid zijn gezin financieel zal ondersteunen, aangezien hij zelf geen geld heeft voor een operatie. „Zo lang als mijn zoon leeft, zal ik van hem houden en voor hem zorgen. (...) Mensen zeggen van alles, maar het is mijn kind en ik ga hem mee naar huis nemen.”

Babita ziet de komst van haar bijzondere kinderen iets minder rooskleurig. „Alles wat we wilden was een normale en gezonde baby, maar God wilde onze blijkbaar op deze manier straffen. Ik weet niet waarom.”