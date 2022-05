Johnson wil 'traditionele' maten en gewichten terug

Groot-Brittannië is van begin 1973 tot begin 2020 lid van de EU geweest en jongere Britten zullen waarschijnlijk niet erg blij zijn met de traditionele maten. Maar Johnson vindt het volgens Britse media een geweldig idee voor de Britse identiteit.

Hij heeft het „een belangrijke stap om onze eigen nationale regels weer te handhaven” genoemd. De oppositie vindt het volstrekt onzinnige nostalgie.

Momenteel is wettelijk het metrische stelsel in de handel verplicht, en dus worden hoeveelheden van een product bijvoorbeeld in gram of kilogram of in milliliter of liter uitgedrukt. In het oude Britse ’Imperial Standard System’, waar de Verenigde Staten nog steeds mee meten en wegen, is vooral gebaseerd op de lengtemaat ’yard’ (91,4 cm.), de maat voor massa de ’pound’ (0,453 kg.) en de maat voor inhoud de ’gallon’ (3,785 liter).

’Pounds and ounces’

Er gaan veertien pounds in ’a stone’ en de pound is zelf onderverdeeld in zestien ’ounces’. Het stelsel heeft voor vloeibare dingen ook een vloeibare ons, de ’fluid ounce’ (2,84 cl.). Daarvan gaan er twintig in een pint en 160 in een gallon. Johnson wil het metrische stelsel niet afschaffen, maar een wettelijk kader scheppen waarmee ook het hanteren van de traditionele meeteenheden weer legaal wordt.

Hij heeft niets gezegd over de geldeenheid de pound sterling. Die is sinds 1971 onderverdeeld in 100 pence. Maar dat was daarvoor 240 pence. Het pound sterling was onderverdeeld in twintig ’shillings’ en in elke shilling zaten twaalf pence.

Deze week viert het land op grote schaal dat koningin Elizabeth II zeventig jaar op de troon zit. Er staan bijvoorbeeld meer dan 16.000 straatfeesten op het feestprogramma, meldde SkyNews.