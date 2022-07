Pools instituut: kat een uitheemse invasieve soort

Maar, zo stelt de Poolse bioloog Wojciech Solars, werkzaam aan de Polish Academy of Sciences: ‘Katten voldoen 100 procent’ aan de criteria die horen bij een uitheemse invasieve soort. Solars benadrukt dat er groeiende consensus is onder wetenschappers dat katten bijdragen aan een verminderde biodiversiteit.

Een vrouw die het boek ‘The Happy Cat’ schreef, kwam met andere oorzaken voor de afgenomen biodiversiteit. Zo noemde zij de toegenomen vervuiling van het milieu. ,,Vraag maar of de mens op de lijst van niet-invasieve uitheemse soorten staat.” Katten kregen onterecht teveel schuld voor dit probleem, vond zij.

De onderzoekers benadrukken wel dat het niet om een oproep gaat om katten te euthanaseren, zoals enkele lokale media deden vermoeden. En dat het instituut tegen dierenleed is. De wetenschappers benadrukten bovendien waarom de term ‘uitheems’ in dit geval juist is: de ‘Felis catus’ is zo’n 10.000 jaar geleden gedomesticeerd in het Midden-Oosten. Dus gaat het om een uitheemse soort. Het instituut roept mensen met katten op om het dier niet te lang buiten te laten.