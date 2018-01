NS-topman mag bij concurrent in de boeken neuzen

Roger van Boxtel (NS) voorafgaand aan het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de Spoorverordening. Ⓒ ANP

Den Haag - NS-baas Roger van Boxtel mag in de boeken neuzen van concurrent Arriva Nederland om te kijken of er winst naar het buitenland vloeit. Deze opmerkelijke uitnodiging kwam van topman Anne Hettinga tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over het liberaliseren van spoorlijnen.