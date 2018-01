Van Aartsen bezoekt Wittenburg

Van Aartsen nam een kijkje bij buurthuis Wittenburg, waar het gebeurde, en ging in gesprek met onder anderen buurtbewoners en familie van de slachtoffers.

Sinds de schietpartij heerst er veel onrust in de buurt. Bij veel Amsterdammers speelt de vraag wanneer gemeente en politie eindelijk iets gaan doen aan de vele schietpartijen en liquidaties die Amsterdam teisteren.

Bij de gesprekken in het nabijgelegen buurtcentrum De Witte Boei was ook familie van Mohammed Bouchikhi aanwezig, evenals mensen die bij de schietpartij waren en de imam die woensdagmiddag een uitvaartdienst voor de jongen leidde in de Nasr-moskee.

Maandag kondigde Van Aartsen extra maatregelen aan, zoals meer politie in de wijk en extra cameratoezicht. Ook gaat er een gemachtigde namens de burgemeester in de buurt aan de slag die zich intensief zal bezighouden met de veiligheid en sociale vraagstukken in deze wijk. Zo is er onder meer sprake van handel in verdovende middelen, zei hij eerder deze week.

Het optreden van burgemeester Van Aartsen deed, ondanks de maatregelen die hij aankondigde, de nodige wenkbrauwen fronsen. Het „slappe mailtje” was een zwaktebod, schreef Telegraaf-verslaggever John van den Heuvel eerder: de burgemeester had meteen ter plaatse moeten komen.

