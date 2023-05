Grootste kosmische explosie ooit gespot: honderd keer groter dan ons zonnestelsel

De immense explosie staat bekend als AT2021lwx. Hij zou ontstaan zijn nadat een enorme gaswolk, duizenden keren groter dan onze zon, in een zwart gat werd gezogen. De explosie zou op bijna acht miljard lichtjaar afstand hebben plaatsgevonden, toen het universum ongeveer zes miljard jaar oud was, en zou nog steeds gedetecteerd worden door telescopen.

Toeval

Onderzoekers kwamen de explosie bij toeval op het spoor, zegt Dr. Philip Wiseman, onderzoeker aan de Universiteit van Southampton. „De explosie werd gemarkeerd door ons zoekalgoritme toen we op zoek waren naar een type supernova”, zei hij.

„De meeste supernova’s duren slechts een paar maanden voordat ze vervagen”, zegt Wiseman. „Het is zeer ongebruikelijk dat iets gedurende meer dan twee jaar helder was.”

AT2021lwx werd in 2020 voor het eerst gedetecteerd en werd vervolgens opgepikt door het Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) in Hawaï. Tot nu toe was de omvang van de explosie echter niet bekend.

Astronomen zeiden dat dergelijke gebeurtenissen zeldzaam zijn, en dat niets op deze schaal eerder werd waargenomen.