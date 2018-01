Verjaardagstaart voor Beatrix

De bakkers van banketbakkerij Landwaart bezorgen een speciale verjaardagstaart op kasteel Drakensteyn, waar prinses Beatrix haar tachtigste verjaardag viert. Ⓒ ANP

Maartensdijk - De patissiers van banketbakkerij Landwaart in Maartensdijk hebben een speciale verjaardagstaart voor prinses Beatrix gemaakt. De taart werd woensdag in een doorzichtige cadeauverpakking bezorgd op kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche waar Beatrix haar tachtigste verjaardag viert.