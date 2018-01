Vrieskou: eekhoorn stopt met seks en schaatser krijgt kriebels

„Ja, we zijn er volop mee bezig”, knikt Wim van der Berg, voorzitter van IJsclub ’Hard gaat ie’ in De Lier (Zuid-Holland). „Je hoopt op meerdere dagen vorst. Wij hebben er twee à drie nodig. Het gebeurt niet zo vaak dat we kunnen schaatsen, dus we pikken iedere dag mee.”

Volgens Weerplaza kan er aan het eind van volgende week vermoedelijk geschaatst worden. Van der Berg wil niet te veel speculeren, maar kan enig enthousiasme niet verbergen. „Zekerheid heb je nooit”, zegt hij. „Maar het ziet er positief uit. We loeren er wel een beetje op.”

Reden van de kou is de noordoostenwind, die koude lucht van de noordpool naar ons land blaast. De laagste temperaturen zullen we in het noordoosten zien. Daar is volgens Weeronline kans op meerdere ijsdagen. De temperatuur ligt dan zowel overdag als ’s nachts onder nul.

Niet meer rammelen

Wie minder enthousiast worden, zijn sommige zoogdierensoorten. Problemen zullen ze ervan niet ondervinden, maar vanwege de zachte temperaturen kunnen eekhoorns en hazen hun stoute lenteschoenen die ze hadden aangetrokken, weer uit doen.

„We hebben meldingen gehad van rammelende hazen”, bevestigt een woordvoerder van Staatsbosbeheer, „en ook sommige eekhoorns hebben de liefde bedreven. Dat is iets eerder dan normaal. Ze kruipen nu gewoon weer in hun holletje.”

RWS niet onder indruk

Rijkswaterstaat laat weten dat er ’meer dan voldoende zout’ is om te strooien. „Wij zijn altijd startklaar om te strooien zodra het glad wordt. Overal ligt zout, materieel staat klaar. We hoeven geen speciale maatregelen te nemen.”

Wel wordt goed gecommuniceerd met aannemers die het strooien verzorgen, zodat er ’genoeg mensen operationeel zijn’.