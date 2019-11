Grond in Verzet: we zijn nog geen stap verder

De actiegroep stelt dat de nood aan de man is: de pijplijn van werk raakt bij de meeste aannemers en grondverzetters ’razendsnel’ leeg. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

WADDINXVEEN - Anderhalve week geleden stonden er zesduizend bouwers, hoveniers en chauffeurs, met duizend machines op het Malieveld in Den Haag. Maar sindsdien is er niets gebeurd, constateert Grond in Verzet, organisator van de protesten.