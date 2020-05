Halsema: binnenstad moet weer van en voor de Amsterdammer worden

Femke Halsema tijdens een persconferentie over het coronavirus in Amsterdam. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De coronacrisis heeft aan het licht gebracht dat de binnenstad van Amsterdam niet meer wordt bezocht door inwoners van de hoofdstad, maar vooral het domein is geworden van toeristen. Nu die er niet meer zijn, is het oude centrum „leeg en stil”, en dat is jammer. Dat betoogt burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad. „Als Amsterdammers hun binnenstad links laten liggen omdat ze zich er niet meer thuis voelen, dan gaat er iets fundamenteel mis.”