Vader mishandeld door verkeersaso's voor ogen jonge kinderen

De man is op zondag 14 mei rond 16.40 uur op de Calandkade. Zijn twee jonge kinderen zijn op dat moment op de stoep aan het spelen. Op dat moment komt er een blauwe auto over het fietspad aanrijden. Het slachtoffer maakt een afkeurend gebaar en maakt een foto van de auto. De auto stopt een stuk verderop en de twee verdachten springen de auto uit. Zij duwen en slaan het slachtoffer, en werken hem naar de grond.

Na de mishandeling stappen de twee mannen weer in de auto en rijden weg. Het slachtoffer kon vervolgens naar zijn kinderen toe om hen te troosten.

Heeft u tips? Neem dan contact op met de politie via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.