Zeemijn in water Java-eiland Amsterdam

De zeemijn werd opgebaggerd bij het Azartplein en komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog, zo denkt de politie. Twee bruggen zijn afgesloten. „We willen geen pottenkijkers, maar de mijn ligt 270 meter uit de kant, dus er is geen gevaar voor omwonenden”, stelt een woordvoerder. „Iedereen kan gewoon naar huis.”

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is onderweg, en zal rond 22.00 uur vanavond zijn gearriveerd. Dat is niet te laat, stelt de politie, omdat er geen acuut gevaar in het spel is. Op basis van hun bevindingen wordt beslist of het explosief direct geborgen moet worden of donderdag pas.

De vondst heeft wel gevolgen gehad voor het openbaar vervoer; tram 10 en de bussen 48 en 65 zijn ’verstoord’, aldus het GVB.

De omgeving van het Azartplein was woensdagavond uit voorzorg enige tijd afgezet. De pont tussen het Azartplein en Zamenhof is uit de vaart genomen en vaart woensdagavond niet meer.

Het is niet duidelijk hoe de zeemijn in het IJ terecht is gekomen. In en rond Amsterdam zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog bommen afgeworpen, maar dat waren vliegtuigbommen.